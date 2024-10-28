大埔3.5吉赫頻段5G限制區　本周三起解除

通訊事務管理局辦公室（通訊辦）今日（28日）宣布，由10月30日(本周三)起解除於大埔使用3.5吉赫頻帶操作第5代流動通訊（5G）無線電基站（基站）的限制，屆時流動網絡營辦商（流動網絡商）可按既定程序向通訊事務管理局申請使用3.5吉赫頻帶於大埔設置及操作5G基站，進一步提升區內5G服務的容量及速度。

通訊辦發言人表示，過往因大埔區內設有在3.5吉赫頻帶內操作遙測、追蹤及控制衞星的地球站（遙測、追蹤及控制站），為避免造成干擾，流動網絡商不可於限制區內使用以3.5吉赫頻帶操作的5G基站。為提升大埔區內5G服務的質素，通訊辦經協調後，部分遙測、追蹤及控制站已從大埔重置至舂坎角電訊港；而其他仍於大埔操作的遙測、追蹤及控制站亦已加裝帶通濾波器，以防止無線電干擾。

發言人又指，3.5吉赫頻帶是用於提供5G服務的主要頻譜之一，具備良好的無線電傳播特性，能支援高速、穩定和大範圍的流動數據傳送。隨着相關限制解除，流動網絡商可更充分及有效地使用該頻帶的無線電頻譜提供流動網絡服務，以更好地滿足市民對高速可靠流動服務的需求。

資料顯示，本港多年前已開始進入5G網絡時代，但大埔區卻成「限制區」未能使用5G服務，2020年商務及經濟發展局書面回覆議員提問時表示，政府正與衞星營辦商積極商討，搬遷大埔衞星測控站往舂坎角，但搬遷衞星測控站設施牽涉複雜的土地及技術事宜，包括選址、批地、土地平整、建設工程及另建新一組的衞星天線等，並要確保不會影響現有在軌衞星的操作，預計需時數年才能完成搬遷。