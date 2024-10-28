免簽擴容　北京今年入境外籍人士逾197.2萬人次

今年截至上周五（25日），北京口岸入境外籍人士超過197.2萬人次，同比增長144.1%，當中大多數入境理由為旅遊、探親。上述期內，北京共辦理免簽入境外籍人士59.5萬人次，為5萬多人次符合入境條件的外籍人士簽發144小時過境免簽，分別是去年同期的8.4倍與3.1倍。

北京出入境邊防檢查總站公布，截至上周五晚上7時15分，該邊檢總站今年查驗出入境人士逾1,500萬人次，同比增長約104.9%，也超過去年全年出入境人士總量。其中入出境外籍人員381.3萬人次，同比增長約149.4%。步入本月後，北京口岸日均出入境人士達5.2萬人次，其中上周日（20日）北京口岸單日出入境人士達6.2萬人次，入境外籍人士達1.29萬人次，創下今年單日入境外籍人士數量新高。

北京邊檢總站表示，隨着本月15日中國對葡萄牙、希臘、塞浦路斯、斯洛文尼亞持普通護照人員試行單方面免簽政策，中國免簽「朋友圈」持續擴容、便利人員往來措施不斷優化，外國人赴華旅遊意願上升。該站稱，周日（27日）北京口岸迎來冬春航季，新增北京往返俄羅斯、悉尼、墨爾本、新加坡等多條國際航線。為確保通關順暢，該站在客流量較大的執勤現場將增加查驗通道及候檢區域，開設中國公民通道、外國人通道、快捷通道等多類型通道，實行旅客動態分流等措施。