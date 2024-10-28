指低空經濟運輸低於1千米　政府：河套兩園區屬理想場所

外界批評香港發展低空經濟落後內地，政府將成立「發展低空經濟工作組」，制訂發展策略和跨部門行動計劃。當局指在跨境的一些重要物資的運輸方面推行，認為會令香港及深圳的園區運輸方便很多，而低空經濟的運輸在低於1,000米的高度，方圓在2至3公里內比較理想，故深港兩地河套區是一個非常理想的場所，又認為河套深港兩個園區很可能是未來香港的低空經濟最先應用的理想場所之一。

創新科技及工業局局長孫東今日(28日)在立法會一個委員會上指出，內地在低空經濟有不錯的發展空間，包括應用場景及相關技術等，而香港是相對比較新，客觀上有不少障礙，包括法律法規的修訂等。

委員會主席林健鋒希望當局在實際推行時，留意包括涉汀走私及國家安全等問題，孫東指河套在這方面有相關規範。

商務及經濟發展局局長丘應樺指低空經濟於內地發展一段很長的時期，在法規及人才培訓方面都比香港行得前。他又指現時低空經濟有很多政策於不同方面要作詳細研究，在現階段會將議員的意見徘統籌開會時，適當地反映，亦可借鏡內地作為參考。