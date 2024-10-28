指零售業陷冰河期　議員：銷售額衰過13年前　當局未知幾大鑊

旅客消費模轉變，再加上港人北上消費成為常態，嚴重打擊本港餐飲零售業。有議員今日(28日)在立法會一個委員上形容零售業面對前所未有的「冰河期」，還指「我諗你(商經局)都未知我哋幾大鑊」，又引述數據指本港首8個月的零售業總銷貨額較13年前，即2011年更差。

本身是零售業的議員田北辰在會議上直指零售業很慘痛，銷售尭一連5個月下跌雙位數字，他形容是前所未有的「冰河期」，不知道何時解凍，因為這是一個結構性轉型。他又指現時香港有「三高」問題，包括人工高、租金高及物價高，港人北上消費，粵客南下打卡，這不是短期可以扭轉的情況。

他指現時餐飲零售業僱員50萬至60萬人，佔勞動人口很大比例，現時可自駕遊，港車北上，之後7月1日深中通道通車，港人可駕車直接到深圳，「你話我哋幾大鑊，我諗你(商經局)都未知我哋幾大鑊。

他又引述數據指今年頭8個月零售業總銷貨2,500億港元，較2011年2,600億港元更差，指現時是返回2011年的水平，然當年私人零售業租金126港元一尺， 現時則是171港元一尺，增加逾30%，當年的工資中位數8,500港元，但今日則是1.6萬港元，上升88%。

對於政府早前提出行業要改革，他指政府着零售業要自救，「我哋的性價比好差，香港自己要檢討，呢樣嘢知嘅，人工無得郁，但租金要回落。」他指在租金回落方面，業界需要兩年時間「抖氣」，當租約屆滿，業主要降低大概3至4成租金。

他指政府近期重啟還息不還本，確實對中小企有幫助，起碼可以「預住」租金，之後再與業主商討減租。他又指現時商舖差餉佔租金5%，希望政府考慮未來年商舖差餉全免，令業界可以渡過難關

商經局局長丘應樺回應指政府內部亦有數據，明白業界的情況，而業界亦有責任轉型應付難關，銀行方面亦推出多項措施協助，至於其他建議，政府會探討及研究如何協助中小企。