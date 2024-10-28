轉數快料明年中與內地跨行清算連結　金管局指正與人行商討細節

香港金融科技周揭幕，香港金融管理局總裁余偉文表示，預計明年中可試行與內地跨境快速支付系統互聯，香港的轉數快(FPS)將與內地的網上支付跨行清算系統(IBPS)相連結，小額支付即時到帳、用電話號碼就可以匯款，目前正進行技術統籌，與人民銀行商討匯率如何計算、有沒有限額、涉及的地域等細節，相信對跨境快速支付是非常好的進展。

本港財金官員在致詞時提及當局發表有關在金融服務領域負責任地應用人工智能的政策文件，強調除了着眼於人工智能的好處外，亦要關注例如網絡攻擊、私隱等潛在挑戰。他指會繼續鼓勵業界應用人工智能，抓緊機遇，並與金融監管機構和業界密切合作，提供清晰的監管框架，創造有利和合適的市場環境。

區塊鏈及人工智能將是金融科技的兩大領域，財金官員指擁抱科技的同時要關注對包括金融系統的潛在風險，必要有平衡及適當的監管。另外本港至今有3間獲正式發牌的虛擬資產交易平台，預期未來數月再有更多加入，又透露當局計劃今年內推動有關穩定幣的相關立法工作。

財金官員又指香港正迅速崛起，成為全球最具吸引力的金融科技中心之一，今年上半年本港有兩宗有關亞太區的最大額金融科技交易。今年投資推廣署亦協助了60家公司來港，帶來超過24億美元的投資。另外香港亦有意向中東地區拓展，吸引當地金融科技公司，下午將與香港金融和創新界代表團前往沙特阿拉伯，有本地初創公司將與沙特的合作夥伴簽署協議。