墮屏意外藝能3職員拒認罪受審　工程師供稱按提供負重表審核

男團MIRROR 2022年7月28日的紅館演唱會，「阿Mo」李啟言等兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中。事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，該公司3名職員同被控一項串謀欺詐罪，及一項屬交替的欺詐罪。3人不認罪，案件今（28日）在區院續審。由康文署委聘、負責審核是次演唱會負重表的工程師強調，他是根據藝能提供的負重表來進行審核，他假定及相信負重表上列出的重量是正確。若他知道資料有誤，他不會簽發證書。

3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。輝固（香港）工程顧問有限公司由康文署委聘，負責審核是次演唱會負重表等資料。輝固註冊結構工程師兼董事溫志華今日繼續作供指，2022年7月13日，他從康文署收到負重表。他跟暑期實習生馮帝文等討論後，在7月18日傳電郵給康文署，要求藝能進一步提供負重點等詳細資料。同日，一名叫「阿祖」的人致電輝固，把資料告知馮帝文。事後馮帝文轉述「阿祖」的說話。最終，輝固向康文署表示沒有進一步意見。

溫志華續稱，到7月23日，輝固再收到另一份負重表，內容大同小異，唯一分別是增添了8個擴音器。審視後，溫認為沒有超過紅館天花承重限制。翌日他到紅館視察，確保懸掛位置跟圖則一致，認為沒有問題，同日發出證書。溫強調，自己是根據藝能提供的負重表重量來進行審核，他假定及相信負重表上列出的重量，就是相關懸吊項目的實際重量。當時沒有任何線索，指向負重表資料不正確。如果知道負重表資料錯誤，或發現任何一個負重點超出負荷，他都不會發證書。辯方盤問下，溫承認知道康文署十分依賴輝固的專業意見，來決定是否讓演唱會繼續進行。他不知道誰準備負重表，但期望準備資料的人有工程學相關背景。

案件編號：DCCC 291/2023