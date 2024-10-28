為500元報酬收騙款38歲男　官指被告扮演極為主動角色判囚48個月

一名本地男子涉嫌參與電話騙案，分別向66歲及83歲女事主埋手，自稱是她們的兒子，要求對方交出金錢。他早前承認兩項串謀詐騙，今日（28日）在西九龍法院（暫代區院）被判入獄48個月。法官指，電話騙案常見的作案手法是欺騙受害人，令他們相信自己的至親被拘禁，他們受到驚嚇和壓力。若騙徒能成功行騙，受害人更會失去他們畢生或大部份的積蓄。雖然被告只是「跑腿」，負責收取騙款，但倘若沒有被告，騙案根本不會成功，他扮演極為主動及重要角色。

現年38歲被告吳毅章，未婚，曾任職搬運、地盤及酒吧工作。被告今日承認兩項「串謀詐騙」罪。案情指，2023年5月16日約1時，66歲女事主接到來電，對方自稱是她的兒子，表示因醉後打人，需要10萬港元，事主警覺是騙局，商議將金額下降至3萬港元，隨後事主報警。同日約3時，被告聲稱是律師樓職員，到事主的家收取款項，被埋伏警員拘捕。警誡下，被告指是為了報酬500元前來收取收錢，警方在被告人的流動電話內發現WhatsApp通話紀錄，指示被告人到來收錢。

另外，2023年5月16日1030時，83歲女事主收到來電，對方自稱是她的長子，因打架被捕，急需5萬港元保釋金，會安排朋友到村口前來收取。事主照辦，到村口將5萬港元交給被告人，被告人說會將款項交給其兒子，更要求事主暫不要聯絡兒子，過程被附近的閉路電視拍攝到。翌日，事主向兒子求證才知是騙局，於是報警。事主在認人手續中認出被告是收錢的人。

案件編號：DCCC 1225/2023