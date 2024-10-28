中央政治局審議巡視報告　強調治理腐敗化解風險

中共中央政治局周一（28日）召開會議，審議《關於二十屆中央第三輪巡視情況的綜合報告》。會上強調要增強憂患意識，統籌好發展和安全，着力防範化解重點領域風險，牢牢守住安全底線；同時着力鏟除腐敗滋生的土壤和條件，推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化。

會議指出，巡視工作堅持圍繞中心、服務大局，突出問題導向、貫徹嚴的基調，創新組織方式、深化上下聯動。從巡視情況看，中央和國家機關、中管金融單位黨的建設加強，各項工作取得新成效，但也存在一些問題。會上要求嚴肅認真抓好巡視整改，強化「一把手」和領導班子成員的政治責任，加強對巡視整改的組織統籌和日常監督，把巡視整改與深化改革結合，與全面從嚴治黨結合，與領導班子和幹部隊伍建設結合，融入日常工作、融入職能職責，以整改實效推動高質量發展。

會議強調，各級黨委或黨組要不斷提高政治站位，強化履職政治擔當；亦要加強領導班子建設，嚴格執行民主集中制，推進領導幹部能上能下，不斷增強凝聚力和戰鬥力。會上又要求，清醒認識反腐敗鬥爭形勢，縱深推進全面從嚴治黨，堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，深化標本兼治、系統施治，持續保持懲治腐敗高壓態勢，不斷完善權力配置和運行制約機制。