調查指87%人曾受脊椎痛症困擾　當中48%嚴重至影響作息

有團體於今年8至9月期間進行了一項有關脊椎健康的問卷調查，共收集了813名受訪者的意見，以了解市民脊椎健康狀況及對脊椎問題的管理方式。發現87%受訪者在過去一年曾受脊椎痛症困擾，48%受訪者表示脊椎問題對其睡眠作息產生影響，37%更直指因痛楚或身體功能受制而產生負面情緒，引致焦慮、抑鬱、煩躁等心理狀態，36%受訪者則指曾因脊椎問題而影響工作。

另外，有脊椎不適的受訪者表示其徵狀包括肌肉綳緊、筋骨痠痛、痛楚蔓延至身體其他部位、甚至出現肢體麻痹或活動能力受限等情況，其中以背痛（58%）及頸痛（54%）最爲常見，坐骨神經痛則佔30%。另外，28%受訪者表示同時患有兩種或以上的脊椎問題，而分別有20%和22%的受訪者表示其背痛或頸痛症狀已持續超過3個月，顯示部分市民的脊椎痛症已可列為長期或慢性疾病。

養和矯形及創傷外科部(骨科)主管胡永祥指，隨着人均壽命延長，長者在離世前過着殘障生活的比例亦相應增加，在晚年的生活質素並不理想，脊椎退化是長者常見的健康問題之一，這類退化會引發多種併發症，例如腰背疼痛，負重時疼痛加劇或活動受限，嚴重者連翻身、起坐或行走都有困難，又指脊椎問題是影響市民健康和日常生活質素的主要挑戰之一，市民若出現脊椎或骨骼問題，應該及早治理，以免引起其他併發症或失去日常活動的能力。

養和骨科名譽顧問醫生黃一華則指，時間坐着不動的在職人士，如白領一族，背痛和頸痛的發生機率較高，可見久坐或缺乏運動的生活方式與脊椎問題密切相關，故建議考慮改變自己的生活方式，例如進行適量的運動鍛煉，以改善脊柱健康。養和骨科名譽顧問醫生陸瓞驥則指許多受訪者在未進行正式醫療諮詢的情況下，自行處理脊椎問題，這可能延誤了正確診斷與治療，因此家長應特別留意孩子在青春期的脊柱快速增長發育時，若有異常應盡早尋求專業醫生的檢查和評估。