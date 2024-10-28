教唆道士性侵智障女判監10年　死者母親不服上訴

自稱道士的男子5年前涉嫌以驅魔為由，用假陽具插21歲輕度智障女子的陰道，又把女子的頭撼向牆。女子最終倒斃在西貢龍尾村住所。道士被控謀殺及非禮，死者母親亦被指有份買假陽具，涉嫌協助或教唆道士非禮死者而被起訴。兩人不認罪受審，結果被陪審團一致裁定所有控罪均罪成，男被告依例判囚終身，女被告則被判囚10年。法庭資料顯示，女被告已就定罪及判刑提上訴。司法機構暫未排期聆訊。

兩名被告分別是男子張子材，他現年54歲，控罪書上報稱為中醫；以及女子吳馬如賡，她現年57歲。張子材被控於2019年9月2日謀殺女子吳恩宇。他另被控於2019年8月1日至2019年9月2日期間的某日，在西貢龍尾村路龍尾村131號非禮吳恩宇。吳馬如賡則被控於2019年8月某日協助和教唆張子材非禮吳恩宇。死者終年21歲。承認事實提到，死者患輕度智障、聽力及言語障礙。

控方在開案陳詞指，男被告自稱是道士；女被告及她的丈夫是男被告的徒弟，死者吳恩宇是兩人的女兒。4人同住在龍尾村單位。2019年9月2日早上7時，執法部門接報指有人在單位暈倒。警員到場，發現死者倒臥在睡房睡床上，身上有多處瘀傷，現場有血漬。庭上播放警誡錄影片段，女被告在警誡會面中說，自2019年中開始，她見死者身有瘀傷。男被告說有用拖鞋等拍打死者，目的是「拍番啲唔好嘅嘢、唔好嘅能量出嚟」。她曾跟男被告一起到旺角買假陽具，男被告用以插死者陰道。

案件編號：CACC226/2024