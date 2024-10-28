18歲青年無牌駕駛撞死行人　肇事逃逸遭羈押

台灣宜蘭縣上周六（26日）晚發生致命車禍，一輛私家車疑過彎不慎，先剷上安全島再逆向闖入北上行車線，失控撞向兩輛車，肇事司機身亡，另有4人受輕傷。台中市另有一名青年周日（27日）無牌駕駛撞死一名行人，檢方複訊後依肇事逃逸、過失致死、毒駕致死、不確定故意殺人等罪嫌聲請羈押，台中地方法院周一（28日）裁定羈押。

宜蘭縣五結鄉車禍的肇事陳姓男司機上周六開車過彎時，不知何故撞向安全島，其後車身高速打轉，並打橫掃對向右側行車線一輛車，隨後再遭另一輛收掣不及的車輛迎面撞擊。陳男駕駛的私家車原地自轉一圈後停下，汽車零件散落一地。警方和消防員接報後到場處理，陳男當場無呼吸心跳，送院後不治，詳細車禍原因尚待調查釐清。

台中市18歲白姓男子周日駕房車撞死行人後逃逸，看過閉路電視後仍表示不知道撞到人，堅稱自己在距離事故地點前100米的隧道發生擦撞，又繼續行駛至環中東路、太原路口自撞路旁電箱。由於死者身上沒證件，警方一度難以確認其身份，比對查詢後確定他是71歲葉姓退休公務員，住在距離事發地點約一公里外，當天早上外出運動發生憾事。葉男家屬對事故完全不知情，直到警方通知才連忙到警局錄口供。