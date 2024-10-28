七旬無牌中醫針灸刺傷女病人背致氣胸死亡　認誤殺等4罪判囚6年

七旬無牌中醫2020年多次一對夫婦針灸，其中一次女事主在傍晚接受針灸後，臉部發青，雙唇發紫再變黑，同日晚上不治。法醫指，死者背部被刺傷，致出現氣胸死亡。該無牌中醫今（28日）於高等法院承認一項誤殺罪及3項未經註冊執業罪。法官批評被告從未取得執業資格，卻為病人針灸，違反夫婦對其信任，褫奪性命，判他入獄6年。

76歲男被告文達仁，今日承認一項誤殺罪及三項未經註冊執業罪。同意案情指，被告從未接受過針灸相關專業訓練，並非註冊中醫。2020年10月初，被告上門為兩夫婦針灸。其中姓郭男事主表示自己腰痛，姓譚女事主則右手麻痹。被告遂在男事主腰背先施60針，每次落一針，事主感痛楚，有流血，但被告說，針灸有痛楚屬正常。女事主以類似方法接受治療。被告獲800港元酬勞。2020年11月5日及12月3日，兩名事主再找被告上門針灸。其中在12月3日療程，女事主事後一度出現胸痛，休息15分鐘後好轉。

案情續指，2020年12月10日傍晚被告再為兩人針灸。男事主向被告提及，妻子的右胸有囊腫多年，希望被告治理。被告表示可在右背施針，不會在胸口施針。治療期間，女事主受不了心口痛楚，欲暫停針灸，但被告稱痛楚屬正常，拍拍胸壁便可緩解。約3分鐘後，被告問女事主痛楚有沒有紓緩。女事主表示有。被告繼續針灸。約5分鐘後，女事主再稱痛楚難忍，需停止針灸。完成治療後，女事主臉部發青，雙唇發紫，繼而變黑，難以呼吸，男事主報案及送院。同晚11時許，女事主證實死亡。被告在警誡下指，自己在內地讀到中學，1979年來港，承認自己不是註冊中醫。法醫指，本案中檢獲的針，可造成死者背部刺傷，導致同時雙側自發性氣胸。

案件編號：HCCC119/2024