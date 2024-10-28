上海仔涉藏武被捕　再往尖沙咀警署報到　頭髮稀疏額頭幾近全露

黑幫「和勝和」前坐館「上海仔」郭永鴻，今年7月因涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，經執法部門通宵扣查後獲准保釋候查，期間須定時定候返執法部門報到。一身白衫白褲打扮的上海仔，今日(28日)下午約4時，由3名身穿黑衣的大漢及律師代表陪同下，第三度前往尖沙咀警署報到。

未知是否因官非纏身令其十分「頭痕」，上海仔頭髮相較早前更見稀疏，上月末報到時尚有劉海遮醜，如今額頭已幾近全露。上海仔由3名黑漢陪同下步入警署，再與執法部門人員辦理續保手續，期間同行黑漢於報案室等候。不過，一向目無法紀的上海仔一行人，有黑漢再度以手機反拍記者，企圖妨礙東方記者正常合法採訪。上海仔一行逗留約45分鐘後，約下午4時50分步出警署，登上一輛私家車離去。

案發於今年7月13日晚上6時30分，上海仔與另外4名男子於尖沙咀寶勒巷9至11號對開一輛私家車上，形迹可疑被警員搜查，人員在車上搜出木棍及金屬棒，隨即拘捕郭永鴻及其餘4人(25至66歲)。他被扣查近48小時後，准以1萬港元保釋候查，期間「上海仔」報稱不適，由執法部門安排送往伊利沙伯醫院就醫。上海仔於8月20日首次返警署報到，之後因行動理由延期報到；並於9月30日第二次報到。