自資專上教育支援計劃接受新申請　去年批7項目撥款2300萬

自資專上教育基金下的質素提升支援計劃今起接受申請，截止日期為明年2月底。

教育局今日(28日)公布，由即日起開始接受2024／25年度自資專上教育基金下的質素提升支援計劃的申請，以資助擬於2025／26學年展開的項目。所有開辦全日制經本地評審自資副學位或學士學位（包括銜接學位）課程的非牟利院校，均符合資格參加支援計劃。其他相關機構，例如此類院校的聯會和質素保證機構，也可提交申請。所有申請會由自資專上教育委員會下的支援措施小組委員會審閱，截止申請日期為明年2月28日。

支援計劃是促進自資專上教育界別穩健及持續發展的主要支援措施，旨在提升業界的教與學質素。該計劃下共有三組申請項目，分別為特定主題項目、一般項目和工作實習項目。當中的特定主題項目組的申請者可自訂項目主題，而有關項目必須以協作形式進行，即由多於一間合資格院校策劃及推動，以促進院校間更緊密合作及協同效應。

至於一般項目組的申請者須就支援計劃撥款的相關範疇提交申請書，主要範疇包括改善學生整體學習經驗和語文能力、制訂和改善教學法及實踐方法等；而工作實習項目組，申請者可以就透過與業界緊密合作，在課程內加入具質素保證的職場學習及評核，協助學生尋找本地及／或境外的工作實習機會等範疇提交申請書。

支援計劃自2010年推出以來，共批出逾120個項目，涉及總撥款約4.31億港元。支援計劃於2023／24年度共接獲26份項目申請，當中7個項目獲批，涉及指定用途撥款約2300萬港元。獲批項目的目標涵蓋建立網上平台，改善本科項目研究的教與學；創建人工智能語文實驗室，以增強學生語文及專業溝通技能；以及提供提升學生福祉的生命教育。