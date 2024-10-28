京華城改建弊案　法院裁定應曉薇延押2個月

台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城改建弊案，案中被告之一、國民黨台北市議員應曉薇涉收威京集團主席沈慶京賄賂，雙雙被羈押禁見至今。台北地檢署日前聲請延押兩人，台北地方法院上周開庭調查後，周一（28日）於押期屆滿前夕先行裁定應曉薇延押兩個月，可抗告。至於沈慶京延押聲請，法院周二（29日）做出裁定。

應曉薇涉於京華城改建案中，收取沈慶京賄賂4,740萬元新台幣（約1,148萬港元），並利用職權護航提高容積率。台北檢方今年8月底發動數波搜索約談，共聲押禁見7人獲准，還包括柯文哲、應曉薇助理吳順民等人。同屬第一批被羈押禁見的吳順民，已由檢方聲請具保停押，理由為他對所涉案情已充分陳述與答辯，無繼續羈押必要。

民眾黨周日（27日）舉辦「賴政府搞甚麼鬼？」萬聖節活動，替柯文哲發聲，立委林國成發言時不僅放話要刪除預算，更喊了兩次「我們來衝總統府好不好」，民進黨立委洪申翰周一呼籲民眾黨適可而止。至於台媒一再報道偵查內容，有立委質疑相關人士涉違反偵查不公開，檢察總長邢泰釗上周五（25日）指示將立法院及媒體相關報道資料，發交高等檢察署相關檢討小組會議查明。