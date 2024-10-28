政府公布房屋長策周年報告　未來10年目標供應44萬單位

政府今日(28日）公布《長遠房屋策略》2024年周年進度報告，推算下一個10年期總房屋需求為43.8萬個單位，政府因而將供應目標定於44萬個單位。房屋局已就《長策》進行檢視，並提出3個優化方向，包括持續提升房屋供應、完善置業階梯及促進青年置業，確保善用公屋資源，鼓勵公屋租戶上流。

房屋局發言人指，今年是政府公布《長策》10周年，自2018年《長策》年度更新以來把公私營房屋新供應比例由60:40調整至70:30。政府會把2025/26至2034/35年度，10年期的公私營房屋新供應比例維持在70:30。按此，在總房屋供應目標44萬個單位中，公營房屋供應目標為30.8萬個單位，私營房屋供應目標為13.2萬個單位。

在未來10年，政府已覓得足夠土地，可滿足30.8萬個公營房屋單位供應目標。私營房屋供應方面，政府未來5年會準備好可通過賣地及鐵路物業發展，為市場提供可興建約8萬個單位的土地；再加上市區重建局項目和其他私人土地發展項目，將可滿足13.2萬個單位的私營房屋的供應目標。至於較短期的私營房屋供應，根據今年9月底的最新推算，未來3至4年一手私人住宅物業市場的供應量預計約為10.8萬個單位。

發言人續指，近年公屋／綠表置居計劃(綠置居)與其他資助出售單位的比例維持在70:30。房委會將會以邁向60:40的比例作為規劃基礎，興建公屋／綠置居和其他資助出售單位。房委會出新措施滿足青年的置業需求，包括為白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼、增加「白表居屋第二市場計劃」的配額，並為青年申請者設立專屬配額以及優化現行資助出售單位銷售計劃的抽籤安排，增加屢次向隅者成功購買資助出售單位的機會。

在打擊濫用公屋方面，房委會將會加強與內地部門／機構溝通，以便獲取租戶有關擁有內地物業的資料，以採取適切的跟進行動，亦將推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報舉報濫用公屋的實名舉報人士提供獎賞。