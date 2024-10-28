天文台申5500萬撥款建相控陣雷達　助監測天氣情況發展無人機

天文台計劃向財委會申請撥款5,500萬元購置3台相控陣天氣雷達，以加強對香港的惡劣天氣監測和預報能力，選址建議位於長洲、流浮山和東龍洲，預計明年招標、2027年3月安裝並於同年6月測試和啟用新雷達。有議員關注雷達的壽命，又批評當局提供的文件薄弱，無提到雷達相關牌子、產地等，形容當局如住在象牙塔內。當局指，有關雷達可監測低空的天氣情況，有利發展低空經濟。

議員何君堯表示，文件內沒有提及如何配合廣東省40部相控陣雷達運作，又無提到內地雷達的相關牌子等，批評當局沒有提供相關資料就申請撥款，缺乏前瞻性，形容當局如住在象牙塔內。議員陸瀚民關注新雷達可否幫助低空經濟發展，當局回應稱，雷達有助監測低空天氣狀況，為無人機等提供氣象資訊，確保低空飛行安全，打造低空氣象基礎建設，促進低空經濟的發展。

至於「電離層閃爍」會否影響無人機運作，天文台回應指，天文台有參考內地或外國的空間天氣數據，並正檢視有何手段監測電離層的變化，能否提供數據給公眾或相關持份者參考。