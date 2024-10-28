中老首辦生物軍控研討會　達4點共識

中國和老撾在深圳舉辦生物軍控和生物安全東南亞地區研討會。

中國和東盟輪值主席國老撾上周三至五（23日至25日）在廣東深圳首次聯合舉辦生物軍控和生物安全東南亞地區研討會。中國外交部發言人林劍周一（28日）會議取得積極成果，同意凝聚政治共識，共同化解生物安全風險；並完善全球治理，加強《禁止生物武器公約》，支持相關國際和地區組織提供更多公共產品。

林劍表示，中國和老撾發表共同主席總結，主要有四方面共識。除了上述兩方面，還包括加強交流互鑑，推進各國生物安全治理體系和治理能力現代化建設；探討後續行動，通過定期舉辦研討會等多種方式，深化地區層面協調合作。中方高度重視全球生物安全治理，已將生物安全治理能力建設寫入《全球安全倡議概念文件》，列為國際合作重點方向，中國與東南亞國家加強生物安全領域交流合作將為中國-東盟全面戰略夥伴關係注入新動力。

另外，印尼外長上周表示，印尼承諾加入金磚組織，並將其視為一個戰略平台，以維護發展中國家和「全球南方」國家的利益。林劍回應指，印尼是重要的發展中大國和新興市場國家，近年來積極參與「金磚+」合作，金磚國家是開放包容的機制，中方歡迎包括印尼在內的更多志同道合夥伴成為金磚大家庭一員。