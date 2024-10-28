內地三季度7.7萬村官涉貪受查　超過去年總數

中央紀委國家監委上周六（26日）通報今年1至9月全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況，期間對現任或前任村黨支部書記、村委會主任7.7萬人立案，在該項上被立案的人數已遠超去年同期的4.6萬人，甚至超過去年全年的6.1萬人。

根據中央紀委國家監委公布的數據，今年前三季度共立案64.2萬宗，其他還有省部級幹部58人、廳局級幹部3,263人、縣處級幹部2.6萬人、鄉科級幹部8.9萬人。全國紀檢監察機關同期處分58.9萬人，其中黨紀處分46.1萬人、政務處分17萬人；包括省部級幹部53人、廳局級幹部2,779人、縣處級幹部2.1萬人、鄉科級幹部7.4萬人、一般幹部8.4萬人，以及農村、企業等其他人員40.7萬人。

廣東省紀委監委今年8月通報12宗群眾身邊不正之風和腐敗問題典型案例，包括兩名前村支書。其中惠州市龍門縣龍潭鎮下埔村黨支部前書記、村委會原主任茹傑威2021年至去年利用職務便利，騙取墾造水田項目青苗補償款，被開除黨籍並移送審查起訴。清遠市佛岡縣石角鎮里水村黨總支部前書記、村委會原主任陳新健2020年至2021年非法侵吞補充耕地項目整改工作資金，亦被開除黨籍並移送審查起訴。