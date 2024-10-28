九龍城富豪東方酒店轉為青年宿舍　共160宿位月租4500元起

九龍城富豪東方酒店部份房間獲政府准許轉為青年宿舍，設有80間房，提供最多160個宿位。個人宿位月租由4,500港元起，已包水、電、WiFi及每周一次的基本清潔服務。申請人須為年滿18歲但未滿31歲的香港永久居民，由上周三(23日)公布項目至今暫時有逾100人申請，最快可在12月1日入住。

青年宿舍步行至港鐵宋皇臺站只需5分鐘，步行至附近大型巴士站只需2分鐘，宿舍亦設有健身室、共享空間及共享無火煮食空間。除支援青年的住宿需要，亦會讓青年人透過每年參與200小時的多元化活動，例如培訓課程、交流活動、實習計劃、職涯發展、財商教育活動等，為青年人提供不同面向的個人成長和增值等支援服務。

青年宿舍有80間雙人房，一人申請者將以抽籤方法編配同性宿友，二人合併申請則會同時入住同一個酒店房間。每間房月租為9,000港元至9,300港元，即個人宿位由4,500港元至4,650港元。單人申請者月入不可超過2.8萬港元，總資產淨值不可超過39.8萬港元；二人申請者月入不可超過5.6萬港元，總資產淨值上限為79.6萬港元。申請人交文件後須出席面談，同時亦要繳交100港元行政費，申請成功者同時要繳交相等於其宿位一個月月租作為按金。