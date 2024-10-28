新資本投資者入境計劃容許買5千萬住宅　議員指門檻太高

政府優化「新資本投資者入境計劃」，容許投資住宅物業。有議員認為5,000萬港元住宅物業投資門檻太高，期望政府提供設較靈活的門檻。當局指截至本月中，收到逾600個相關申請，又指優化措施後投資者能用當中的1,000萬港元來滿足3,000萬港元的最低淨值投資要求，認為安排合適。

議員李梓敬指政府設立5,000萬港元住宅物業投資門檻太高，以立法會早前通過累進制差餉向55萬港元住宅物業徵收更高稅率作比較，指現時門檻會令投資者卻步。他指計劃應設較靈活的門檻，建議政府明年開始降低金額。另外，他又關注資金透明度及公平性啲，期望盡快完成審批保投資者申請。

財經事務及庫務局局長許正宇回應稱，5,000萬港元門檻是需求導向，不少潛在申請人可能需要在香港有有個作居住用途的處所。他指優化措施後投資者能用5,000萬港元當中的1,000萬港元來滿足3,000萬港元的最低淨值投資要求。他表示，考慮投資者需求，同時亦要考慮對房地產市場的影響，需要取得平衡。他認為政府推出政策優化措施後市場反應都不錯，有更多人積極查詢，認為安排合適，

他指截至10月中收到的申請數字超過600個，下一步期望在申請流程上提供便利，作更多事前推廣。他指政府固然開門讓人申請，但亦需要一個寬限期讓投資者投資，形容是一個動態關係。