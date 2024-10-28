國泰復辦來往利雅得直航　市場反應正面　預訂量持續增加

國泰航空今日(28日)起復辦從香港到沙特阿拉伯首都利雅得的直航航班，並舉行啟航儀式。首班客運航班CX647今日下午4時25分啟航，料當地時間約晚上9時35分抵達。國泰指市場反應正面，未來兩、三個月的預訂數量一直增加，很多東南亞旅客經香港到利雅德，亦有利雅德旅客來港旅遊，或經香港到日本旅遊。

國泰該條往返利雅得的直航航線，相隔大約7年之後再次啟航，即日起逢周一、四、六出發，飛行大約10小時就會去到目的地，由空中巴士A350-900客機營運，為全港唯一往返利雅得的直航航班，亦是國泰集團第7條覆蓋一帶一路國家或地區的航線。

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，國泰作為香港的基地航空公司，一直都是致力擴展飛行網絡，除了可以增進人流、物流、貿易的交流之外，亦都藉此提升香港作為國際樞紐的地位，亦十分支持國家一帶一路的倡議，連同利雅得在內，國泰已經飛去一帶一路沿路的28個不同城市，隨着三跑系統落成，國泰會積極抓緊機遇，繼續不斷擴展網絡，除了在現有主要航線上繼續加強服務之外，亦都會積極發展其他新航點，國泰的目標是希望在明年達到100個航點，希望可以幫乘客帶來更多的選擇，亦都幫助香港帶來更多機遇，邁向另一個旅程碑。

被問及開通了香港往返利雅得航線後整個市場的反應。她稱利雅得直航航班未來兩三個月的機位預訂量一直增加，例如很多東南亞旅客經香港前往當地，亦有利雅得旅客來港旅遊，或經香港前往日本，形容市場反應正面、令人鼓舞，接下來除了已知的一些客人，亦知道會有很多商務和投資活動，希望可以吸引更多的潛在旅客。

對於國泰曾推出往來本港與利雅德的直航，及至2017年停辦。劉凱詩解釋當年的時機未成熟，經市場研究後，認為隨着近年的資金流向及觀光客的需求，現時正值重推航線的好時機，未來會密切留意需求，若反應理想，會再加密班次。至於會否擔心中東地緣政治局勢緊張，她形容已進行緊密的安全評估，決定重啟航線是對當地投下信心一票。