港鐵洪水橋站和北環綫動工　進一步加速本港與大灣區融合

港鐵公司昨舉行「港鐵45周年」慶祝酒會，當局指港鐵為香港市民和各地乘客提供可靠、便捷及安全的服務，其鐵路網絡平日每天接載全港逾500萬人次出行，並透過高速鐵路促進本港與國家各城市的連繫，加強兩地人民交流和商貿合作。當局與港鐵推動東九龍、啟德及洪水橋/厦村新發展區3個智慧綠色集體運輸系統，正努力加快實施方案。港鐵主席歐陽伯權指出，多年來港鐵不斷創新，鐵路網絡貫通全港十八區，廣深港高鐵香港段無縫連接全國高鐵網，為兩地人員往來帶來更大的便利與機遇。

酒會在灣仔香港君悅酒店舉辦，歐陽伯權致詞時表示，港鐵在第一條鐵路開通45年後，鐵路網絡仍在不斷擴展；自通車至今，港鐵不只連繫香港18區，更聯繫內地80個城市。他又指，港鐵沿鐵路線開發新社區，為市民提供便利的生活環境，體現港鐵社會價值。他續指，港鐵作為世界上最高效、安全和可靠鐵路之一，將繼續運用新思維為和科技提升服務質素。

當局指港鐵植根香港45年，為市民提供安全、可靠、便捷的鐵路服務。本港的公共交通系統位居世界第一，有賴廣泛的交通基礎設施，以及各種優質、價格實惠的交通方式，其中地鐵發揮了重要作用，港鐵現時承擔本港超過500萬人次的日常出行，亦透過連接高鐵加強香港及內地很多城市的民間及商業聯繫。當局指與港鐵合作緊密，致力推動東九龍、啟德及洪水橋/厦村新發展區3個智慧綠色集體運輸系統，政府正努力加快實施方案，讓市民盡快享受社會和經濟效益，又透露正全力推動港深西部鐵路的規劃。

當局續指，去年公布交通基礎設施的未來規劃，其中洪水橋站和北環綫工程將於今年和明年動工，暫定2030年和2034年竣工。而港鐵將於2025年初展開北環綫的詳細規劃和設計，連接新田科技城、港深創新及科技園區及深圳皇崗口岸，有助本港與粵港澳大灣區的融合。跨境鐵路將連接新田科技城和港深創科園，將進一步加速本港與粵港澳大灣區的融合，政府會與港鐵公司緊密合作，推動兩個項目的規劃和設計，並繼續協調工程細節。當局又稱，當各鐵路項目建成後，本港鐵路網絡的預計總長度將從目前的約270公里增加至近390公里，帶來巨大的長期利潤和效益，為香港實現長期、廣泛的社會經濟效益。