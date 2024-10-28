赴巴黎參加國際遺傳工程競賽　本港兩支中學生聯隊勇奪金銀獎

香港有兩支中學生聯隊於10月中旬遠赴巴黎參加國際遺傳工程機器設計競賽(iGEM)，並且分別取得多個獎項。HK-Joint-School聯隊以「合成對治療肺癌有潛在價值的抗癌肽」為題進行研究，獲得金獎、最佳教育提名、最佳模型提名。而HK-United聯隊獲得銀獎，他們以「合成對治療心血管疾病有潛在價值的人蔘肽TP-1和羽扇豆肽P5融合蛋白」為題進行研究，令這些新發現的潛在藥物的製造成本下降。。

荃灣公立何傳耀紀念中學本年度與多間本地中學分別組成兩支聯隊分別是與浸信會呂明才中學、迦密柏雨中學、九龍真光中學、東華三院伍若瑜夫人紀念中學和旅港開平商會中學組成的HK-Joint-School聯隊；以及與香港培正中學和華仁書院(九龍)、基督教宣道會宣基中學、保祿六世書院、基督教崇真中學組成的HK-United聯隊。

何傳耀紀念中學校長劉瑞儀認為生物科技可以改變人類進化和歷史，全力支持學生參與國際研究活動。中四學生孫止善認為參加競賽激發她對生物科的興趣，慶幸認識到一群志同道合的朋友。中六學生張偉傑表示此競賽擴闊了他的視野，讓他了解到生物醫學相關的社會問題。