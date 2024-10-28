酒店房綁劫賭客46萬　5名疑犯分別澳門湖南落網

五名內地男子以協助匯款返內地為由，在路氹某酒店房間搶走賭客46.8萬港元。其中3人在澳門落網，另外2人潛逃返內地後，在湖南歸案。澳門執法部門以犯罪集團罪、搶劫罪及剝奪他人行動自由罪對3名在澳門落網的疑犯落案。共中一名被捕者在知情情況下為逾期逗留的次嫌提供酒店住房，對其加控收留罪一併移交檢院跟進。

3名在澳門落網的疑犯均報稱無業，分別姓蔡，31歲；姓王，28歲；姓王，36歲。其中次嫌逾期逗留約兩個月。在湖南被捕的兩名男子，分別姓明及姓王，年齡30歲及34歲。執法部門昨日(27日)得悉路氹某酒店房間發生一宗搶劫案件，隨即介入調查。事主早前與案中蔡男及次嫌在娛樂場相識，昨日正午12時許，事主收到兩人訊息，對方得知事主贏錢後以協助將錢匯返內地為由，誘騙事主到酒店房間，聯同提早在房內準備的兩名疑犯制服事主，用3條浴袍腰帶綁起事主手腳，強行搶走事主斜孭袋內現金並離開現場，事主20分鐘後自行鬆綁並透過酒店人員報案。

經調查，人員鎖定5人身份，發現作案時第三疑犯在門外把風，其餘4人在房內搶劫，各人離開酒店房後到另一酒店娛樂場賭博，將其中40萬港元輸清後，5人將餘款兌換成人民幣瓜分。直至昨日下午5時許，執法部門於氹仔某酒店拘捕3名作案男子，同時確認兩名疑犯作案後經橫琴澳方口岸潛逃內地。

執法部門隨即透過緊急聯絡機制通報內地協助追捕兩人歸案。直至今日早上約6時，在湖南邵陽市將兩名潛逃疑犯緝獲，起回作案所得的1萬多元人民幣。