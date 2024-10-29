業界探討「時裝周」恒常化　倡結合電商平台拓銷路

首屆香港時裝薈將於11月中至12月初舉行，業界的議員指本港不應照搬外國時裝周的模式，而是應發揮連繫國內、國際及中西文化薈萃的優勢，匯聚亞洲的時裝、時尚、文化及創意，期望時裝薈結合購物節及電商銷售，又指業界正積極探討恒常化「時裝周」，把實體經濟效益最大化。

政府早前指要把全新旗艦「香港時裝設計周」發展為年度盛事，打造香港成為亞洲時裝設計中心，又期望香港時裝薈將吸引來自超過15個國家或地區、約15萬名時裝設計業代表和公眾人士參與。

紡織及製衣界議員陳祖恒表示， 米蘭、紐約及巴黎有成功的時裝周，香港應該發揮連繫國內、國際及中西文化薈萃的優勢，而非「照搬」外國時裝周。他指香港及新加坡是亞洲相對國際化的城市，但本港鄰近內地，因此外國品牌期望經香港進入內地市場。

他指11月將會有購物節，建議時裝銷售加強與消費及零售業的合作，結合直播帶貨或和電商平台合作，讓消費者看見海內外的時裝品牌時「見到靚就即刻買」。

他續稱，業界正積極探討恒常化「時裝周」，把實體經濟效益最大化，又建議政府加強跨部門協作找場地方面「拆牆鬆綁」，在具中國及香港特色的古蹟等場景舉辦時裝活動提升吸引力。