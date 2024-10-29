內地促電商平台雙11規範促銷　管控直播商品質量

內地電商大型促銷「雙11」活動已陸續推出，市場監管總局周一（28日）表示，為規範促銷經營行為，維護網絡交易秩序，保護消費者合法權益，當局向主要電商平台發布《「雙11」網絡集中促銷合規提示》。當中要求規範促銷行為、管控直播商品質量，嚴禁不按規定明碼標價、價格欺詐等侵害消費者權益行為。

上述文件主要包括嚴格落實主體責任、嚴格規範促銷行為、嚴格加強廣告內容審核、嚴格規範直播營銷行為、嚴格加強商品管控、及時妥善化解網絡消費糾紛、保障平台內經營者合法權益、強化政企溝通協作共8方面。當中要求切實落實審查核驗義務，加大對平台內經營者的主體訊息抽查比例；嚴格禁止「二選一」等違法行為，公平有序參與市場競爭。

文件又要求電商平台，防範、制止違法廣告；強化對平台內主播及其經營活動的審核監測，重點把控直播商品的質量；嚴格商品訊息發布審核，及時下架或刪除違法違規產品連結。此外，暢通消費者投訴舉報渠道，督促平台內經營者遵守網絡購物7日無理由退貨等規定；亦要尊重商家自主經營權，健全商家申訴機制；如發現違法違規問題，主動、及時向所在地縣級以上市場監管部門報告。