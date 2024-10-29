東方日報A1：苦陷冰河期　餐飲零售等死

經濟復甦步伐緩慢，再加上旅客消費模式轉變及港人北上消費成為常態，重創本港餐飲及零售業。有議員昨在立法會一個委員會上指餐飲及零售業的僱員約有50至60萬人，但零售業銷售額一連5個月下跌雙位數字，形容是前所未有的「冰河期」，還指「我諗你（商經局）都未知我哋幾大鑊」，又引述數據指本港首8個月的零售業總銷貨額較13年前、即2011年更差。當局則回應指政府內部亦有數據，明白業界的情況，對於有關協助中小企的建議，政府再探討及研究。

政府統計處早前公布的第4季業務展望按季統計調查，結果顯示，預期業務狀況較差的受訪人數由第3季的12%上升至16%。調查的行業中，受訪者總體預期第4季的業務狀況較第3季為差或大致維持不變，其中在零售業、製造業和建造業中則有較多的受訪者預期其業務狀況較差。

本身是零售業界的議員田北辰在會議上直指零售業很慘痛，銷售額一連5個月下跌雙位數字，形容是前所未有的「冰河期」，不知道何時解凍，因為這是一個結構性轉型。他又指現時香港有「三高」問題，包括人工高、租金高及物價高，港人北上消費，粵客南下打卡，這不是短期可以扭轉的情況。

他指現時餐飲零售業僱員50萬至60萬人，佔勞動人口很大比例，現時可自駕遊，港車北上，早前深中通道亦通車，港人可駕車直接到深圳，「你話我哋幾大鑊，我諗你（商經局）都未知我哋幾大鑊。」

他又引述數據指今年頭8個月零售業總銷貨2,500億元，較2011年2,600億元更差，指現時是返回2011年的水平，然而當年私人零售業租金126元一呎， 現時則是171元一呎，增加逾30%，當年的工資中位數8,500元，但今日則是1.6萬元，上升88%。

對於政府早前回應市民北上消費時，指阻止市民出外是不切實際，消費者走向有競爭力的市場，是正常行為。政府承認零售市道不是很好，旅客消費出現結構性改變，認為業界不能再陶醉於以前的做法，要自強不息改革，政府會盡量協助，縮短過渡期。

他指政府着零售業要自救，「我哋的性價比好差，香港自己要檢討，呢樣嘢知嘅，人工無得郁，但租金要回落。」他指在租金回落方面，業界需要兩年時間「抖氣」，當租約屆滿，業主要降低大概三至四成租金。

他指政府近期重啟還息不還本，確實對中小企有幫助，起碼可以「預住」租金，之後再與業主商討減租。他又指現時商舖差餉佔租金5%，希望政府考慮未來商舖差餉全免，令業界可以渡過難關。

商經局局長丘應樺回應指政府內部亦有數據，明白業界的情況，而業界亦有責任轉型應付難關，銀行方面亦推出多項措施協助，至於其他建議，政府會探討及研究如何協助中小企。

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