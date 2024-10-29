文蒙鐵路全面進入施工階段　隧道建設難度大

中國鐵路昆明局集團有限公司周一（28日）公布，雲南文山至蒙自鐵路（文蒙鐵路）已全面鋪開建設。全線有超過1,400名管理及施工人員參與，派出300多部挖土機、裝載機等大型施工設備，目前有20處施工點開始建設，包括9座隧道、7座橋樑和4段路基，標誌文蒙鐵路的橋隧重點工程已全面進入施工階段，啟動大規模建設。

中鐵八局負責承建的中嶺山隧道出口已掘進38.4米，新安所隧道進口已掘進31.1米。此兩條隧道是文蒙鐵路的重點控制性工程，均位於雲南省蒙自市。中嶺山隧道全長3.9公里，最大埋深約313米，地理環境極為複雜，需面對岩體破碎、地下水豐富等挑戰。施工令隧道圍岩穩定性差，有極高的坍塌和突泥湧水風險，為Ⅰ級高風險隧道。而新安所隧道全長3.5公里，同樣施工難度極大。

文蒙鐵路是內地中長期鐵路網規劃中西南沿鐵路的重要項目，位於雲南省南部，全長約116公里，設計時速160公里，線路自文山州文山市文山站引出，向西經紅河州蒙自市後，接入蒙自站，並沿玉溪至河口鐵路增建二線至彌勒至蒙自高鐵紅河站。建成後，連接滇中和滇東南城市群之間的運輸通道，便利沿線民眾出行，幫助旅遊等產業發展。