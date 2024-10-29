神舟十九號載人飛船明發射　港澳載荷專家已入隊

神舟十九號載人飛行任務新聞發布會周二（29日）上午在酒泉衞星發射中心召開。發言人介紹，經任務總指揮部研究決定，神舟十九號載人飛船將於周三（30日）凌晨4時27分發射。會上另提到，第4批預備航天員中的載荷專家分別來自香港和澳門地區，於8月8日入隊訓練，兩人已全面融入團隊。

執行神舟十九號載人飛行任務的航天員乘組由蔡旭哲、宋令東、王浩澤3名航天員組成，蔡旭哲擔任指令長。航天員蔡旭哲執行過神舟十四號載人飛行任務；宋令東和王浩澤均為中國第3批航天員，兩人都是「90後」，都是首次執行飛行任務。其中，宋令東入選前是空軍飛行員；王浩澤入選前是航天科技集團有限公司航天推進技術研究院的高級工程師，是中國目前唯一的女航天飛行工程師，也將是中國第3位執行載人航天飛行任務的女性。

在軌駐留期間，神舟十九號航天員乘組將迎來天舟八號貨運飛船和神舟二十號載人飛船，計劃於明年4月下旬或5月上旬返回東風着陸場。神舟十八號航天員乘組在與神舟十九號航天員乘組完成在軌輪換後，計劃於下月4日返回東風着陸場。

此外，第4批預備航天員已於8月入隊參加訓練。針對執行空間站任務和未來執行載人登月任務的新特點，預備航天員在訓練內容設置上，既注重失重狀態下生活工作與健康維護等基本技能，以及掌握出艙活動、設備維護維修、空間科學實／試驗等技能，更面向未來載人登月任務，進一步培塑航天員從操控飛行器到駕駛月球車、從天體辨識到地質科考、從太空失重飄浮到月面負重行走的能力。