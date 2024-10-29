中國鎖定2030年前載人登月　飛船將於文昌發射

中國載人航天工程辦公室副主任、新聞發言人林西強周二（29日）在神舟十九號載人飛行任務記者會上表示，國家鎖定2030年前實現中國人登陸月球的目標，正全面推進各項研製建設工作。主要執行載人航天工程空間站貨運飛船發射任務的海南文昌發射場，將承擔載人登月飛船、着陸器等發射任務，登月任務發射工位等設施正在建設施工。

林西強稱，長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面着陸器、登月航天服、載人月球車等正按計劃，開展初樣產品生產和相關地面試驗，先後完成了飛船綜合空投、着陸器兩艙分離、火箭芯一級三機動力系統試車、YF-75E氫氧發動機高空模擬試車等大型試驗，保障上述生產試驗的一批地面設施設備已建成並投入使用。載人前的飛行試驗和首次載人登月任務的科學研究目標和配套載荷總體方案基本確定，發射場、測控通訊、着陸場等地面系統正有序地開展研製建設。

載人月球車方案徵集經過兩輪擇優，航天科技集團有限公司上海航天技術研究院和空間技術研究院團隊分獲前兩名，都得到月球車初樣研製合約，並行開展研製，將在初樣研製結束時開展比測，最終決定中國首次載人登月任務的月球車研製團隊。第4批預備航天員已於8月入隊訓練，針對執行空間站任務和未來執行載人登月任務的新特點，訓練內容設置上既注重失重狀態下生活工作與健康維護等基本技能，以及掌握出艙活動、設備維護維修、空間科學實／試驗等技能，更面向未來載人登月任務進一步培塑航天員從操控飛行器到駕駛月球車、從天體辨識到地質科考、從太空失重飄浮到月面負重行走的能力。