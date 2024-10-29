居屋超額認購回落 政府指仍供不應求 不排除再推樂建居

最新一期居屋超額認購13倍，超額倍數是復售居屋以來新低，房屋局局長何永賢指出，由於早年曾經因經濟環境轉變，決定暫時停建居屋，其後重推曾出現超額認購60倍的現象，證明市民置業需求很大，供應不足，她認為現時超額回落至18、19倍是較為健康，但仍然反映供不應求，而青年置業願望亦強。

何永賢今日(29日)在一個電台節目中表示，《長遠房屋策略》未來10年總房屋供應目標是43.8萬，與去年相近，當中公私營房屋的比例維持在7比3，10年內會逐漸邁向6比4。

她指留意到家庭模式正在轉變，以往子女結婚前可能仍會與父母同住，但現時年輕人希望有獨立空間，因此細單位的需求出現變化，而政府亦積極吸引人才來港，社會長者漸多，生育率下降，都會影響住屋需求。她指這些因素都有數據基礎，並已在今次的「長策」目標中反映。

針對青年面對包括置業在內的四業果難。她指政府以往將資源集中照顧社會最弱勢社群，

因此建造很多公屋，但隨着其後土地供應充足，便有空間開始檢視情況，照顧青年置業需要。她強調「長策」是供應主導，保持靈活，資助房屋供應仍會受到土地規模、地點等限制。

對於有政黨建議政府推出青年置業儲蓄計劃，她指由建議計劃書變成一個政策前，需要多重考慮，例如當年輕人在參加儲蓄後，到中段時想取回錢作創業用途，政府如何處理等，需要時間思考。

政府今年3月就柴灣「樂建居」私人興建資助出售單位用地公開招標，但最後只接獲一份標書，地價標金亦未達政府的底價，最終不獲接納。她指明白要求發展商負責包銷的策略，令他們考慮到風險問題。但政府對發展商的要求，有助對樓宇的質素保證，又指上次試了一種方式，在包銷不包銷的策略上，當局會思考一下，不排除下次會另有方法。

對於政府推出協助打擊濫用公屋的獎賞計劃，她強調公屋申報制度重要，早前有人因違反規定被判監，提醒住戶填報資料要認真。她續稱，有些公屋戶將單位出租他人、做生意或利用單位讓入到場「打麻雀」，這都會對鄰居造成滋擾，因此鼓勵鄰居提供資料，打擊濫用公屋情況。