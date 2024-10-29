颱風康妮料周四登陸台東　海南屯昌暴雨停課

颱風「康妮」周二（10月29日）繼續吹向中國，強度逐漸增強，最強可達強颱風級或超強颱風級，料於周四（10月31日）中午到傍晚在台灣島東部沿海登陸，之後穿過台灣島向浙江和福建一帶沿海靠近，強度逐漸減弱。另受「潭美」殘渦和冷空氣影響，海南屯昌縣迎來強降水天氣，周二發布暴雨紅色預警，中小學校和幼兒園停課。

「康妮」周二清晨位於台東市東南方向約920公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有11級，中心最低氣壓為980百帕，對中國東南沿海的風雨影響逐漸明顯。據預測，台灣、福建、浙江、上海、江蘇等地，周三至周五（10月30日至11月1日）將先後出現強降雨天氣。台灣最快周二晚發布海上颱風警報，專家估計周四凌晨起颱風暴風圈會開始碰觸東南部陸地，傍晚到入夜可能在台東縣一帶登陸，周五晚離開台灣。

氣象監測顯示，過去一天海南島出現強降雨，三亞、瓊中等局地雨量錄得300至400毫米。中央氣象台預計，周二至周三海南島雨勢仍強勁，局部地區有250至300毫米特大暴雨，極易引發中小河流洪水、山洪、滑坡、泥石流等次生災害，建議公眾非必要不外出。海南已啟動防汛防風3級應急響應，屯昌縣決定周二上午開始全縣幼兒園、中小學校停課，寄宿制學校學生留在學校，校方要做好學生安全管理和後勤保障工作。