啟德體育園11月中第二次測試　跨部門小組督導落實啟用

政府今日(29日)表示，啟德體育園作為香港歷史最大的體育基建，將會為本港的休閒娛樂和旅遊業，以致城市經濟發展注入強大動力。政府強調早前由高級官員領導的跨部門工作小組發揮高層指導作用，督導啟德體育園落實啟用。

政府指，過去的周日啟德體育園青年運動場舉行的測試賽，超過1,500個公眾和300名工作人員參與。政府說執法部門成立了專責組，確保演練可以建立經驗並查找風險點，重申演練的目的是實地體會及檢視不同方面的操作，包括進場廣播的效果、場館的安檢和驗票。政府說有向參與的入場觀眾以二維碼形式收集意見，會因應意見作出檢視，並以積極漸進的方式開始進行測試和檢驗。

政府說過去周末測試的青年運動場會在11月中舉行第二次測試比賽；室內體育館會在12月舉辦測試；主場館將會在明年1月初進行測試。政府說演練的強度會逐步加大，不斷推進直至至少一次5萬人的測試，亦會為正式開幕作全面準備及針對交通作測試。

政府說本次測試要求港鐵交開特別班次測試疏導人流的時間，未來會增加巴士及旅遊巴接載乘客；又會測試在宋王臺設置上落點，以不同種類交通工具接載旅客的系統安排。

政府要求所有部門、體育員公司、以及各環節的操作者保持底線思維及高度警惕，提供系數並制訂各種方案應對突發事件或不穩定天氣。政府會繼續做好宣傳工作，讓各方面的操作者和參與者通過充分演練熟習及強化不同環節。