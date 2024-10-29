業主出租劣質劏房需付刑責　政府指簡樸房窗戶標準已放寬

政府提出逐步取締劣質劏房，訂定「簡樸房」的標準，若出租不符標準的房間，業主須付刑責。當局指作為業主，出租劏房時也要有道德，而制定標準時已放寬窗戶的要求。

政府要求不合標準的劏房，須整修為「簡樸房」，才可繼續經營。「簡樸房」面積8平方米、有窗及獨立廚廁。房屋局局長何永賢今日(29日)在一個電台節目中指出，要符合有關規定，雖然分間的單位數目可能會較以前少，但租金收入不會差很多。

針對目前有不少劣質劏房，她指作為業主，出租劏房時也要有道德，舉例部分劣質劏房的馬桶只是在床旁邊，沒有窗戶，只有抽氣扇抽氣，猶如密室，對人的心理健康有很大影響，這類劏房並不宜出租。

她指當局制訂「簡樸房」的標準時，已經放寬窗戶的要求，指屋宇署原本對窗戶大小有一定要求，但當局現時接納「簡樸房」的窗戶可以較小，但必須有抽氣扇，至少要讓租戶可以看到外面環境，而根據早前的調查，九成劏房已經有窗；至於窗戶面向光井的劏房也只佔2%，相信業主只要將劏房「間大一點」，就總有一面牆可以加裝合規的窗戶。

對於業主擔心二房東私下分間單位做劣質劏房，被當局追究法律責任，當局指業主有責任注意單位用途，不能「交低就算」，若有特殊情況，例如有業主長期臥病，沒有能力了解物業狀況，到時就交由法庭判斷責任問題。