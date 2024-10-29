中日韓高官會　同意協調盡早舉行外長和首腦會談

中日韓高官會周一（28日）在日本東京舉行，外交部副部長孫衞東、日本外務省外務審議官船越健裕、南韓外長助理鄭炳元以及中日韓合作秘書處秘書長李熙燮出席。為在盡早的合適時期舉行外長會談和首腦會談，各方同意開展協調工作。日媒引述外交消息人士指，三國首先力爭在明年初舉行外長會談。

孫衞東表示，今年是中日韓合作啟動25周年，三國要維護好雙邊關係，築牢三國合作政治基礎；以機制化為重要依託，提升各領域合作水平；以開放共贏為長遠目標，重啟中日韓自貿協定談判；以科技創新為機遇，培育壯大新興產業；以民心相通為支撐，擴大人文交流；以共同應對社會變革挑戰為抓手，促進可持續發展。

三方在會上回顧中日韓合作進展，並討論下階段三國高級別會議籌備工作。三方一致認為，深化中日韓合作符合三國共同利益，應保持合作勢頭，攜手加強各領域務實合作，不斷擴大利益契合點，共同做大合作蛋糕，推動三國合作更好造福三國人民，貢獻地區與世界和平穩定繁榮。會後，日本外相岩屋毅集體會見與會的三國代表，稱期待迎接中國外長王毅和南韓外長趙兌烈到來。