紅館墮屏意外負責工程師否認草率　稱「根據藝能提供資料審核」

男團MIRROR 2022年7月28日的紅館演唱會，「阿Mo」李啟言等兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中。事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，藝能3名職員否認串謀欺詐罪，案件今（29日）在區院續審。由康文署委聘、負責審核是次演唱會負重表的工程師續作供，他否認草率工作，並指演唱會前曾到紅館視察，沒發現問題，強調難以靠肉眼估計懸掛物的重量，他是根據藝能提供的資料來審核。

3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。輝固註冊結構工程師溫志華今續接受辯方盤問。溫在庭上承認，藝能交出的懸掛圖則部分出錯，例如方位標示，但當時他沒有發現錯處。溫否認輝固草率了事，重申自己較關注圖則所顯示的重量，而非東南西北方位。他審視相關物件重量並進行計算，確認正確。

就2022年7月24日到紅館視察一事，辯方指出，當時有舞蹈員採排，燈光沒完全亮着，環境頗為昏暗。溫回答說，雖然不記得舞蹈員是否正採排，但記得當時自己拿着電筒視察。辯方問他，若現場視察期間，發現懸掛物重量有可疑，會否知會康文署。溫指，有別於一個人的體重，器材的實際重量難以靠肉眼判斷。譬如涉案LED屏幕屬非一般體積，他不知道屏幕內部用了什麼組件，無法估計屏幕重量，不能推斷是否可疑。溫強調，他不知道懸掛物的實際重量，只能根據負重表上的數字來評估懸掛位置是否準確，而這正是合約條款所列輝固的職責，重申當日到紅館所得出的結論，是依現場鑒定而不是推測。

案件編號：DCCC 291/2023