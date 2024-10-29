特朗普再促交保護費　台料美大選後繼續加強關係

美國共和黨總統候選人特朗普日前受訪時再次提及，台灣如要美國保護，應支付保護費。台灣行政機關首長卓榮泰周二（29日）回應指，台美關係發展良好，相信美國的民主選舉能順利，之後會持續深化、加強台美關係。至於特朗普稱台灣搶走晶片生意，卓榮泰亦不同意此說法。

卓榮泰周二到立法機關進行能源配比及電價政策專案報告，並接受質詢。他在會前受訪，回應特朗普再次提到台灣搶走美國晶片產業、要求台灣付保護費等議題，強調台美之間基於相同理念的民主同盟，過去到現在的關係發展都非常好，相信美國主要政黨對美台關係的認知跟未來發展有高度共識。

回應「台灣搶走晶片生意」的說法時，卓榮泰強調半導體是台灣自己發展出來並領先世界的產業。美國在台協會處長谷立言曾指出，台灣綠色電力無法滿足未來半導體需求，半導體產業赴美是因缺乏足夠水源給綠電。卓榮泰則指政府一直對台灣民生和產業用電提出安全保證，對夥伴國家或民主供應鏈也作同樣承諾，會在水電供應上持續開發，確保將來用電用水不會出現大問題。