啜乳頭陰莖摩擦陰道　男子否認3度非禮12歲女兒

一名男子涉嫌在2022年間，3度在觀塘單位，非禮當時只有年約12歲的女兒，稱事件全部發生睡床，當中兩次事件中，事主姨媽在旁睡覺，被告被指趁機摸女兒私處，吸啜她兩邊乳頭，又用陰莖摩擦她陰道外邊。涉案男子否認3項非禮罪，案件今（29日）在區院開審。據控方指，女童翌年向學校講述經過，始揭發疑曾被非禮，據控方理解，辯方爭議事主可信性。

匿名被告現年47歲，以英文字母「L.W.H.」作代號。據控方開案陳詞指，被告是内地永久居民，2022年1月20日到達香港，同年2月5日離港。他同年7月14日再次到達香港。X於2010年6月在內地出生。被告是X的生父。X在8歲前在內地居住，約隔一星期會與被告見面。2018年，X移居到香港，與母親、兩名姨媽及姨媽的女兒在觀塘該單位同住。2022年的某下午，X在睡房下層床醒來時，看到被告坐在她右側床邊。被告隔着衣服撫弄X的胸部，然後摸她的下體私處。X沒感到痛楚。因為不想看到被告摸自己，故她一直望向天花板方向。X感到害怕，最後推開被告。二人沒有對話。

控方指，另一宗事件發生在被告及X睡房的下層床。被告當時跪在床上，雙手放在X肩膀，然後叫X轉身，讓被告拉下她的校服裙拉鏈，脫去她的內衣褲，再脫去自己的褲、內褲及短袖上衣。被告雙手撫弄X，吸啜她兩邊乳頭。X感到非常驚慌，記不起歷時多久。被告接着用陰莖摩擦X的陰道外邊。X感到無助。兩次事件發生時，她其中一名姨媽在場，但正在小睡。睡房門關上。另有一宗事件與第二宗事件相似，只是時間不同。這宗事件發生在早上，當時X的母親外出。當天是假期，X穿著長袖睡衣。X的衣服被脫掉。被告用性器官觸碰X的性器官。

案件編號：DCCC 1091/2023