截至9月家有初生優先配屋接2300宗申請　2萬元獎勵金已發放5.2億

為鼓勵生育，當局提出多項鼓勵生育政策，包括設立2萬港元新生嬰兒獎勵金和有初生嬰兒的家庭可以優先上樓等。當局指截至今年9月，已有約2,300宗合資格的公屋申請「家有初生」優先配屋計劃」獲縮減1年輪候時間；就新生嬰兒獎勵金則共接獲26,948宗合資格申請，並已向25,841名申請人發放獎勵金，總發放金額約5.2億港元。

當局向立法會研究人口政策和措施小組委員會交代政府就鼓勵生育及締造更有利育兒環境的主要政策和措施，該文件顯示，就新生嬰兒獎勵金，政府已開立為數22億8,600萬港元的非經常開支新承擔額。截至今年9月30日，共接獲26,948宗合資格申請，並已向25,841名申請人發放獎勵金，總發放金額約5.2億港元。該文件亦顯示在公屋編配方面，房委會起實施「家有初生優先配屋計劃」，截至今年9月，已有約2,300宗合資格的公屋申請「家有初生」優先配屋計劃」獲縮減一年輪候時間。

有議員建議政府當局考慮提供更多經濟誘因以鼓勵生育，包括增加直接向新生家庭提供的現金資助，例如向基層市民的每名新生嬰兒每年發放4萬港元現金獎勵，直至其年滿5或6歲，以及把擬議新生嬰兒獎勵金計劃調整為向每名合資格的嬰兒每年發放2萬港元的現金獎勵，為期2至3年。

亦有議員建議以累進方式計算子女免税額，讓納税人可就其第一、第二及第三名子女分別申請15萬元、30萬元及60萬元的免税額，以鼓勵中產家庭生育。而當局表示須考慮所有相關建議對政府構成的財政負擔。