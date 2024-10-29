私隱署聯同全球15機構發聲明　籲社交平台用AI防非法數據擷取

私隱專員公署聯同全球15個私隱或資料保障機構，今日(29日)共同就數據擷取及私隱保障向社交媒體平台發布環球聯合聲明。聯署機構包括來自阿根廷、澳洲、加拿大、哥倫比亞、根西、以色列、澤西、墨西哥、摩納哥、摩洛哥、新西蘭、挪威、西班牙、瑞士及英國的私隱或資料保障機構。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，鑑於社交媒體平台大規模擷取個人資料，包括擷取資料訓練人工智能（AI）系統的問題受到環球監管機構關注，私隱專員公署作為環球私隱議會國際執法合作工作分組聯席主席，聯同其他司法管轄區的私隱或資料保障機構發表聯合聲明，旨在提醒社交媒體平台及其他載有可供公眾查閱個人資料的網站，它們有責任確保個人資料受到充分保障，免遭非法數據擷取，並向業界提供進一步指引。

數據擷取通常涉及從互聯網以自動化程序收集資料，包括收集資料以訓練AI系統，而收據擷取可導致個人資料在未經資料當事人知情和同意的情況下在暗網上出售，以致有關個人資料被用於針對性網絡攻擊、身份盜竊，以及濫發直接促銷或垃圾郵件等。

聯合聲明列出聯署機構對環球保障私隱的期望指引，包括機構應綜合使用多種保安措施，定期審視及更新，確保已考慮擷取技術及科技的發展；機構應考慮使用AI技術加強防禦非法數據擷取等。