議員斥人才線上平台如飲食指南　憂人才錯配籲政府審視

雖然政府「搶人才」措施超額完成，但發現部分人才來港後找不到工作。立法會今日(29日)一個小組委員會會議中，有議員指現時有16萬人才及其家屬來港，但人才網站加上其他招聘廣告亦僅約1萬個，籲政府審視工作崗位與人才出現錯配情況，亦有議員批評人才辦的線上平台版面設計比較雜亂，看起來像飲食或旅遊指南，資訊非貼近人才所需。當局則指會藉住市場篩選適合留港的人才，而人才辦將會就網站進行大規模重整。

立法會新來港人才快速融入香港事宜小組委員會今日(29日)召開會議，討論人才服務辦公室的對外宣傳及推廣工作。議員陳紹雄引述政府的數字，指輸入人才計劃有38萬宗申請，16萬人才已攜同家人抵港，但社會都甚為關注已來港或將會來港的人才，如何看待目香港的就業情況。

他指細數有關人才網站上的招聘職位有5,578個，若加上其他招聘廣告，屬於人才類別的頂多約1萬，遠遠達不到16萬的數量，指政府應否適時檢討，暫停人才入境或審視工作崗位與人才出現錯配情況，以免日後出現人才得不到續簽，無奈和女子失望地離開的情況。他又擔心有限的職位數量，會令人產生香港機會不多的觀感，導致潛在申請人卻步，建議政府要做好解說。

對於人才辦的線上平台，議員江玉歡指平台提供的資訊林林總總，包括生活、交通及搵工等，然而版面設計比較雜亂，看起來有點像飲食或旅遊指南。她指hkengage網站理論上是供人才瀏覽，但生活指南的文章題才是做運動、參加興趣班等。她認為文章應站在人才的角度，來港後最想知道或最迫切掌握的事，而不是多做運動。

她指當局強調高才通A類申請人收入年薪幾百萬港元，但網上資訊卻教人如何一個月搭公交滿400港元可領乘車優惠。至於生活指南眾多文章的英文版本，亦有許多英文文法錯誤。此外，資訊平台亦有不適合人才的職位招聘，雖則有關法律工作方面有幾百份招聘，但其中有銀行招聘律師的，條件是須在香港有8至10年執業經驗，明顯是人才不可跨越的門檻。

勞工及福利局副局長何啟明回應指人才政策並非職位導向，高才通或優才計劃的申請人毋須先有工作，他們來港後找工作是需要時間的，當局不會期望他們來港後短期可找到工作，只要有僱主聘用就可留港，市場自然篩選適合留港的人才，其實他本港失業率低，長期只得3%，反映缺少勞動力。

他又指人才資訊平台的內容是要面向考慮來港的人才的同場，又要協助已來港人才了解本地情況。他同意有些內容如乘車優惠是不大重要的，但對於已在港生活的人才而言，相關資訊有助融入本地社會。不過，當局已知悉議員的意見，才辦即將大規模重整網站。