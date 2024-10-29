以換錢為名詐騙逾廿萬　兩內地女被捕

澳門執法部門日前偵破兩宗涉換錢詐騙，拘捕兩名內地無業女子，兩名內地男事主分別損失4.6萬元人民幣(約5萬港元)及17萬港元。人員正追查各贓款去向及其餘涉案人下落。案件仍待處理。

在周日(27日)晚上9時許，執法部門接獲報案，路氹某酒店房間發生換錢詐騙。男事主通過手機聯絡認識的換錢黨換錢，協議將4.6萬元人民幣兌換5萬港元。未幾，38歲龔姓內地女子進入事主房間，向事主展示一個收款二維碼，事主掃碼轉出人民幣後龔女突然變臉，聲稱被上線拉黑及身上冇現金，事主懷疑被騙，通知酒店協助報案。經查問，龔女聲稱收取100元人民幣報酬，受上線指示到場換錢，但仍未收到報酬。龔女涉巨額詐騙法辦。

另外在上周日(20日)一名內地男事主在澳門賭場贏錢17萬港元，42歲王姓內地女友人得知後，主動提出幫事主換成15.6萬元人民幣並協助匯返內地。事主信以為真，王女到路氹酒店房間收取事主的港元後，聲稱因手續需時，着事主在房間等候便自行離開。事後事主遲遲未收到轉賬，追問王女冇下文，延至上周六(26日)決定報案。經查，執法人員在本周日晚上9時半在澳門機場截獲欲離境的王女，發現有人收錢後冇換錢，更到賭場輸掉其中10萬港元，有人拒絕交代案情。涉相當巨額詐騙法辦。