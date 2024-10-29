康宏三高層詐騙罪成上訴得直　律政司申請終極上訴遭拒

康宏環球(前稱康宏金融控股，下稱康宏)兩名前高層及一名經理，被指在發行配售債券時，串謀一間證券公司的總經理，表面上安排該證券公司處理配售事宜，但隱瞞實際配售由康宏的關連公司進行，並支付其中96%的佣金給康宏的關連公司，涉款4,960萬港元。上述4人被廉署控告兩項串謀詐騙罪，經審訊後被裁定兩罪罪成，判囚4至7個月，其中兩人獲准緩刑18個月。4人不服定罪，上訴庭今年4月裁定4人上訴得直，撤銷定罪及擱置判刑。律政司之後向上訴庭申請往終院上訴的許可證明書，上訴庭今日(29日)頒判詞，認為律政司提出的議題，不涉及本案的法律觀點，拒絕發出證明書。

本案4名被告依次是康宏前行政總裁麥光耀(49歲)、康宏前首席財務總監陳麗兒(51歲)、康宏前經理黃淑安(44歲)，以及鼎成證券有限公司(下稱鼎成)總經理李易明(53歲)。案發時麥光耀為康宏証券投資服務有限公司(下稱康宏証券)的董事，而康宏証券並非康宏子公司。控方案情是，麥光耀從一開始便屬意康宏証券作為配售代理，但由於麥擔心當中涉及關連交易，因而改以鼎成作為幌子，以避免需要跟從關連交易的上市規則辦事。為此麥作出隱瞞；其餘3人則是知情的參與者協助隱瞞。今年4月，上訴庭頒判詞指，單以控方所依賴的康宏員工守則指控各被告串謀隱瞞並不足夠，綜觀所有因素，上訴庭裁定4人上訴得直。

至5月27日，律政司向上訴庭申請上訴至終審法院的許可，要求上訴庭證明案件具有重大而廣泛重要性的法律觀點，以便向終審法院申請上訴許可。律政司指，上訴庭錯誤詮釋上市規則第14A.25條，並錯誤地認為有關條文所指的交易「必須是上市公司與關連人士之間的直接交易」；亦錯誤地認為只有在交易是「虛假」的情況下，才能剔除「中間人」的存在。上訴庭以書面形式處理是次申請，並於今日頒判詞，認為律政司將假設問題包裝成兩個根本不涉及本案的法律觀點，拒絕發出證明書。

案件編號：CACC 239/2021