議員憂開放所有學歷報讀課程影響財政　局方指財政穩健可應付改革

今年《施政報告》提出強化勞工支援措施，包括改革僱員再培訓局，並加強本地勞工培訓和保障僱員。有議員關注開放所有學歷人士報讀課程，可能對再培訓局財政有影響。而僱員再培訓局表示財政穩健，可以應付未來的改革。

僱員再培訓局行政總監吳國強今日(29日)接受電台訪問時指，再培訓局最初成立時候，希望幫助「一啲比較基層、年紀比較大嘅勞工」，經過32年，於去年施政報告提出再培訓局就服務範圍、培訓策略以及營運模式展開全方位檢討，在今年施政報告再要求改革培訓局，加強本地勞工培訓政策措施，改革主要有四大方向，包括重新確立定位、擴大服務對象，由明年開始放寬學歷的上限，以全民培訓為目標，「不過都不忘初心」，放寬到較高學歷群眾之餘，仍然會為基層勞工提供一個課程，維持競爭力，以鼓勵及支援不同階層、不同學歷的人士持續進修，提升技能；第二個改革方向加強調研職能培訓，掌握未來技能，「因為去服務較高學歷嘅市民時候，希望提供多啲喺未來市民需要嘅技能」；第三改革方向是技能為本、構建進修階梯，希望推進多元學習模式，包括網上學習；第四為改良營運模式，吸納更多培訓機構，有本地大專院校、大型企業、科技公司等，亦在交通方面設立綜合培訓中心，作為全港技能增值、持續進修學習一個平台樞紐。

被問到新增的15,000個年度總學額會否足夠應付需求。他則指在疫情期間曾推動特別愛增值計劃，當時是放寬學歷限制，發覺大約有1成學員屬較高學歷人士，所以今年作為嘗試，將本來15萬學額加10%，並仍有備用學額，將視乎報讀及開班的情況靈活調配。在短期措施方面，吳國強指或會開設資歷架構第3、4級的課程，主要分兩部分，一部分配合現時工業4.0改革，推動數碼新技能，如人工智能、區塊鏈、數據分析等；亦希望推動行業應用科技，如餐飲、環境衞生等行業。

提到全面培訓會否影響培訓局的財政問題。他稱暫時財政穩健，如局長曾說現今有130多億港元基金儲備，每年亦有輸入勞工的再培訓徵款作穩定收入，會繼續量入為出提供培訓服務。

立法會議員林振昇表示，關注放寬學歷予大學生都可以報讀，「其實我哋唔喺反對嘅，因應時勢發展喺需要嘅」，不過關注長遠再培訓局資源及財政影響，相信未來數年沒有問題，儘管局方有130多億港元結餘，但考慮到局方帳面每年赤字大概8至9億，坦言「但十幾年之後，果個財政喺唔喺能夠持續，呢個我哋都有啲關注」，他稱假設數年後局方耗盡基金，政府可視乎社會的支持程度而決定注資與否。