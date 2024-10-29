擬無人機進行跨境物流　當局強調不能無紀律亂飛

政府正著手研究發展低空經濟。立法會今日(29日)一個委員會會議上，當局指計劃採取低空運輸以進行跨境物流互通，強調絕不是讓無人機無組織、無紀律亂飛，而是必需點對點地沿着固定航線飛行，兩地的貨物出入境時亦需要先進行清關。

創新科技及工業局局長孫東表示，政府會繼續循着《香港創新科技發展藍圖》的發展方向，加快數字基礎的建設以及產業數字轉型，以便朝着數字經濟和智慧城市的發展。數字辦正牽頭利用本地開發的生成式人工智能文書輔助應用程式，在政府內部先行先試。至於百項數字政府及智慧城市方案，今年會推出當中約20項，包括運用區塊鏈技術發出指定公務員考試電子證書及消防處牌照、利用人工智能處理市民查詢等。

多名議員關注如何加速河套區港深創科園的發展，指相比深圳園區，本港的進度較滯後。孫東回應指，河套園區是香港一項重要的發展，政府一直謹慎處理，希望做好頂層設計，不希望隨隨便便把它填滿，最終給後代留下難以磨滅的傷痕；現階段已完成第一階段的規劃，亦正就第二期進行討論，一旦有定案就會設法加速推進。他又說，深圳園區位於福田區的部分本來就存在，只需做一些改建，因此發展會比香港快。