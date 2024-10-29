調查揭近半渣馬跑手無評估及訓練　團體倡普及運動前預防措施

有調查顯示，近半曾參加跑步比賽或馬拉松的受訪者，無接受適當訓練及專業體能評估。

下屆渣打馬拉松將於明年2月舉行，「達標跑手」報名人數比去年增近5成，但賽事對心血管疾病患者有一定風險，過往數屆均有參賽者暈倒後不治。有關注團體調查顯示，近半曾參加跑步比賽或馬拉松的受訪者，無接受適當訓練及專業體能評估，團體認為需要加強普及運動前的預防措施，以提升公眾意識。

香港心臟專科學院於7至9月進行「運動與心臟健康」問卷調查，成功訪問753位市民，並委託浸會大學社會科學研究中心分析數據。調查結果顯示，大部分受訪者知道若運動過程中出現胸痛（97%）、心悸（85%）、頭暈（85%）或過度氣喘（75%）等症狀，應立即停止運動求醫，亦知道參加長跑比賽時需留意的風險指標，包括心血管疾病史或不明原因死亡的家族病史（79.5%）、運動期間出現異常症狀（77.2%）、冠狀動脈疾病相關的高風險因素（76.8%）等。不過，曾參加跑步比賽或馬拉松的受訪者中，僅8%表示賽前曾接受適當訓練，以及由醫生進行的專業體能評估，48%更是兩者皆無進行。

調查亦發現，僅22%受訪者知道世界衞生組織的運動時數建議，即成年人每星期進行至少150分鐘中等強度帶氧體能活動、或至少75分鐘劇烈帶氧體能活動，另外89%受訪者不清楚應該先做帶氧運動還是負重運動、53%對運動流汗有誤解。

香港心臟專科學院指，適當運動量可以幫助控制體重、血壓、膽固醇和血糖，對幫助維持心臟健康、降低心血管風險至關重要，而出汗與脂肪消耗無直接關係，進行帶氧運動前先進行重量訓練，才有助加強減脂效果。學院解釋，進行帶氧運動期間，身體會先消耗醣類，之後才開始燃燒脂肪，而重訓會消耗體內醣類，有助加速進入脂肪燃燒階段。

學院亦與中國香港運動醫學及科學學會共同發表聯合聲明，強調參與長跑運動前，應確保身體狀況足以應對運動強度，尤其所有具潛在風險的人士，應考慮在參加長跑運動前諮詢醫生，評估其體能是否適合參加比賽，希望藉此提高長跑運動參賽者的健康意識，以減少比賽期間發生意外。學會指，新手應在專業指導下進行運動，在教練輔助下制定個人化訓練計劃，包括選擇合適裝備、訂立訓練目標、控制運動強度等，有助提高訓練效果，同時降低受傷風險。