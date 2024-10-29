粉嶺及機場連破毒案　檢值千萬元可卡因大麻花　3被捕男女明提堂

海關近日偵破兩宗毒品案，分別檢獲約8公斤懷疑可卡因及約20公斤懷疑大麻花，估計總值約1,000萬港元，並拘捕3名涉案人士。

海關毒品調查科人員昨日(28日)於粉嶺一帶進行緝毒行動，並在下午時分截查一名本地男子，從其手持的環保袋內搜出約1.5公斤懷疑大麻花，隨即將他拘捕。關員其後押解疑犯到他管控的私家車進行搜查，再在車內起出約15公斤懷疑大麻花；經跟進調查後，關員將疑犯帶到他於大埔區租用、大約150呎的村屋單位，在屋內檢獲約3.5公斤懷疑大麻花及一批毒品包裝工具。

調查人員指出，案中檢獲的毒品總值約450萬港元，估計用於供應新界區用家。被捕人士28歲，報稱無業，懷疑有黑社會背景，相信他利用私家車作流動毒品儲存倉，繼而以村屋單位作毒品包裝及分銷用途。海關留意到，販毒集團刻意利用位置偏遠的村屋單位進行毒品活動，以增加海關偵緝難度，又將毒品儲存倉及毒品包裝中心分開，達到分散風險之目的。被捕人士已被控以3項「販運危險藥物」罪名，案件將於明日(30日)在粉嶺法院提堂。

另外，海關機場科人員前日(27日)揀選2名由法國巴黎飛抵本港的外籍男女旅客進行清關，其中24歲男遊客攜帶一個寄艙行李篋及一個手提行李袋；59歲女遊客則攜帶一個寄艙行李篋及兩個手提行李袋。關員透過X光檢查，發現他們的寄艙行李篋影像有可疑，打開行李篋後，察覺篋內有被重新縫合及用膠水黏合的痕迹；而且即使清空行李篋，行李篋仍然異常沉重，引起關員高度懷疑。

關員進行更深入檢查，終於發現該兩個行李篋設有夾層，各藏約4公斤懷疑可卡因，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該2名男女。據悉，2人均報稱無業，暫無證據顯示他們收取報酬協助販毒。

調查過程中，海關發現被捕人士供稱的資料與其身上檢獲的文件有多處疑點，例如當被問及來港目的時，他們聲稱是為了旅遊，卻未能交代行程等細節；而他們的機票和住宿預訂紀錄均有所出入，當中回程機票時間為11月5日，但二人的住宿預訂紀錄只到10月30日。此外，疑犯是從西班牙特內里費島出發，先後飛抵荷蘭阿姆斯特丹及法國巴黎，最後前往香港，路線非常迂迴。被捕人士已共同被控以一項「販運危險藥物」罪名，案件將於明日(30日)在西九龍法院提堂。