受賄逾8億人民幣　貴州省委前書記孫志剛判死緩

第十三屆全國人大財政經濟委員會前副主任委員、貴州省委前書記孫志剛受賄案，周二（29日）由天津市第二中級人民法院公開宣判，以受賄罪判處他死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。在他緩期屆滿減為無期徒刑後終身監禁，不得減刑、假釋。當局同時追繳其扣查在案的受賄所得財物及孳息，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

經審理查明，孫志剛2002年下半年至去年8月，利用擔任湖北省委常委、秘書長，安徽省委常委、副省長，國家發展和改革委員會黨組成員、副主任，貴州省委副書記、省長，貴州省委書記，貴州省人大常委會主任，第十三屆全國人大財政經濟委員會副主任委員等職務上的便利及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目推進、股份認購、工程承攬、房地產開發等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合約8.13億元人民幣（約8.85億港元）。

法院認為，孫志剛的行為已構成受賄罪，其受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應判處死刑。鑑於他受賄犯罪中有未遂情節，到案後有重大立功表現，如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得及孳息已大部分追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑可不立即執行。