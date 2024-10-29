2苦主入稟追討勝訴　促JPEX案交還泰達幣或等額賠償

去年9月證監會公布虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙，至今年6月兩名人士入稟區院，指出席網紅林作的講座後，相信JPEX持牌可信並作投資，他們用林作的邀請碼購入泰特幣後，發現帳戶內資產突被轉走。原告及後針對JPEX的香港註冊公司申請缺席判決，區院法官今日（29日）頒判詞，判原告勝訴，裁定JPEX 的香港註冊公司持有原告約24.7萬泰達幣，禁止其在未經原告同意下挪用相關資產，並要交還泰達幣或等額賠償。

兩名原告是陳穎恩及李順謙（均為音譯），首6名被告依次為JPEX的澳洲註冊公司JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD、JPEX的香港註冊公司WEB3.0 TECHNICAL SUPPORT LIMITED、3名區塊鏈錢包地址持有人，及場外交易所「COINGAROO」總經理趙敬賢。第7被告為任何透過實施、協助、參與，導致兩名原告將資產轉移給上述6名被告的人。入稟狀提及，陳穎恩於去年7月至8月參加由網紅林作舉辦的部分虛幣講座，及閱讀林的相關貼文後，相信JPEX為持牌及可信的虛產交易平台，陳遂以她及李順謙名義，在JPEX開戶並存入虛幣。

原告早前針對第二被告，即JPEX的香港註冊公司WEB3.0 TECHNICAL SUPPORT LIMITED申請缺席判決（Default Judgment）。法官在判詞中指，第二被告沒有提出任何抗辯，而考慮種種的情況，法官確信第二被告違反受託人的責任，未獲授權及錯誤地把泰達幣轉到不知名錢包；在原告陳穎恩要求下，沒有或拒絕交付其存入的全部或部分泰達幣。法官形容原告的案情理據充分，毋須經過審訊便判原告勝訴，另下令第二被告支付12萬港元訟費。

案件編號：DCCJ 2977/2024